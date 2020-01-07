2020-01-07T07:38:09+03:00
Общество

"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам

Жители были испуганы количеством ввозимого к ним мусора и начинали бить тревогу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Весь ТКО уже вывезли с площадки на полигон в Кировский район. Фото: КГУП Приморский экологический операторВесь ТКО уже вывезли с площадки на полигон в Кировский район. Фото: КГУП Приморский экологический оператор
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Жители села Лесное сразу после Нового года забили тревогу. К ним на участок земли, выделенный под возведение центра по сортировке бытовых отходов, неожиданно стали свозить весь мусор Лесозаводска. Из-за чего образовалась, по их словам, свалка. КГУП Приморский экологический оператор отреагировал на возмущение местных и объяснил ситуацию.

Утилизирующая компания рассказала, что в селе Лесное была организована не "свалка", а "временная площадка складирования". Причем весь ТКО на сегодняшний день, 7 января, уже вывезен с площадки на полигон в Кировский район. Почему туда? До конца января там собираются смонтировать мобильный комплекс по переработке отходов. Вчера на место уже завезли часть строительных материалов, к примеру, бентонитовые маты. Начался монтаж оборудования.

До конца января собираются смонтировать мобильный комплекс по переработке отходов. Фото: КГУП Приморский экологический оператор

До конца января собираются смонтировать мобильный комплекс по переработке отходов. Фото: КГУП Приморский экологический оператор

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
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