Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
Жители и гости Владивостока 7 января участвуют в праздничных гуляниях, посвященных Рождеству Христову. По традиции главным местом для развлечений стала центральная площадь.
На городской сцене прошел концерт, в котором с творческими номерами выступили как коллективы, так и сольные исполнители из приморской столицы и других населенных пунктов края. Свои выступления показали артисты групп «Россияночка», «Живая вода», дуэт «Вдохновение», народный хор «Улыбка» и другие.
Всех собравшихся со светлым праздником поздравил епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий.
Епископ Уссурийский вышел на городскую сцену. Фото: мэрия Владивостока
Напомним, что на площади Борцам за власть Советов работают горка и каток, организована ярмарка. Также можно сфотографироваться на фоне различных арт-объектов, которые в вечернее время суток особенно красивы.
ИСТОЧНИК KP.RU