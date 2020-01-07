2020-01-07T10:36:05+03:00
Общество

Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество

На главной площади города прошли народные гуляния [фото]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке отмечают Рождество. Фото: мэрия приморской столицыВо Владивостоке отмечают Рождество. Фото: мэрия приморской столицы
Изменить размер текста:

Жители и гости Владивостока 7 января участвуют в праздничных гуляниях, посвященных Рождеству Христову. По традиции главным местом для развлечений стала центральная площадь.

На городской сцене прошел концерт, в котором с творческими номерами выступили как коллективы, так и сольные исполнители из приморской столицы и других населенных пунктов края. Свои выступления показали артисты групп «Россияночка», «Живая вода», дуэт «Вдохновение», народный хор «Улыбка» и другие.

Всех собравшихся со светлым праздником поздравил епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий.

Епископ Уссурийский вышел на городскую сцену. Фото: мэрия Владивостока

Епископ Уссурийский вышел на городскую сцену. Фото: мэрия Владивостока

Напомним, что на площади Борцам за власть Советов работают горка и каток, организована ярмарка. Также можно сфотографироваться на фоне различных арт-объектов, которые в вечернее время суток особенно красивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат