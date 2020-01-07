Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:36:05+03:00

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Жители и гости Владивостока 7 января участвуют в праздничных гуляниях, посвященных Рождеству Христову. По традиции главным местом для развлечений стала центральная площадь.

На городской сцене прошел концерт, в котором с творческими номерами выступили как коллективы, так и сольные исполнители из приморской столицы и других населенных пунктов края. Свои выступления показали артисты групп «Россияночка», «Живая вода», дуэт «Вдохновение», народный хор «Улыбка» и другие.

Всех собравшихся со светлым праздником поздравил епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий.

Епископ Уссурийский вышел на городскую сцену. Фото: мэрия Владивостока

Напомним, что на площади Борцам за власть Советов работают горка и каток, организована ярмарка. Также можно сфотографироваться на фоне различных арт-объектов, которые в вечернее время суток особенно красивы.

ИСТОЧНИК KP.RU