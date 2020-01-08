2020-01-08T03:53:56+03:00
Общество

Вероятность снега – 100%: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 8 января 2020 года

Осадки прогнозируются на большей части региона
Кристина ГРИН
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На большей части региона местами небольшой снег.На большей части региона местами небольшой снег.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов. Отсюда на большей части региона местами небольшой снег. Притом, вероятность осадков – 100 процентов. Температуры воздуха в пределах -1 -13 градусов. Ветер северный умеренный, на южном побережье сильный.

Осадки в виде снега со стопроцентной вероятностью пройдут во Владивостоке. Дневные температуры варьируются в пределах -6 -8 градусов. Ветер северный сильный.

В Уссурийске, по данным портала Примпогода, утром пройдет небольшой снег. Днем температуры воздуха в пределах -5 -7 градусов. Ветер северный умеренный.

Облачно и снежно сегодня и в Находке. Вероятность утренних осадков – 100 %. Дневные температуры -1 +1 градус. Ветер северный умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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