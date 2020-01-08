Вероятность снега – 100%: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 8 января 2020 года
Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов. Отсюда на большей части региона местами небольшой снег. Притом, вероятность осадков – 100 процентов. Температуры воздуха в пределах -1 -13 градусов. Ветер северный умеренный, на южном побережье сильный.
Осадки в виде снега со стопроцентной вероятностью пройдут во Владивостоке. Дневные температуры варьируются в пределах -6 -8 градусов. Ветер северный сильный.
В Уссурийске, по данным портала Примпогода, утром пройдет небольшой снег. Днем температуры воздуха в пределах -5 -7 градусов. Ветер северный умеренный.
Облачно и снежно сегодня и в Находке. Вероятность утренних осадков – 100 %. Дневные температуры -1 +1 градус. Ветер северный умеренный до сильного.
ИСТОЧНИК KP.RU