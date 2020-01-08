2020-01-08T05:16:53+03:00
Общество

Две дамы, один грабитель: в Уссурийске поймали серийного разбойника

Теперь обидчику грозит до 10 лет лишения свободы
Кристина ГРИН
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Подозреваемого уже заключили под стражу.Подозреваемого уже заключили под стражу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Началось все с заявления от 37-летней жительницы Уссурийска, которая рассказала о том, что во дворе ее дома на нее напал грабитель. Он подошел сзади и, угрожая ножом, отобрал у нее телефон. Ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.

В этот же день в дежурную часть поступило еще одно тревожное сообщение. Потерпевшая - снова женщина. На нее также напали во дворе дома. Мужчина подбежал к ней и выхватил у нее из рук телефон. Только горе-грабителя догнал родственник заявительницы. Телефон вернуть удалось, а вот преступника поймать, к сожалению, нет.

В итоге оперативники установили личность подозреваемого – 32-летнего ранее судимого местного жителя. Он уже признался в содеянном, а похищенное имущество полицейские вернули владелице.

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по статьям: «Покушение на грабеж» и «Разбой, совершенный, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Полицейские проверяют фигуранта уголовных дел на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Теперь грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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