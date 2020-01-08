Выпил, закусил, убил: приморские следователи разбираются в рождественском уголовном деле

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:23:40+03:00

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В приморском селе Углекаменск в Рождество нашли тело 32-летнего мужчины. Признаки насильственной смерти говорили о том, что человеку покинуть этот мир кто-то явно «помог». На теле нашли колото-резанные раны в области груди. От них, вероятнее всего, местный житель и скончался.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. В итоге по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 58-летнего приятеля погибшего.

- По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанес удар ножом в область грудной клетки, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - От полученного ранения потерпевший скончался.

Сотрудники ведомства намерены допросить всех свидетелей, уже назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU