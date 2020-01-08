2020-01-08T07:23:40+03:00
Происшествия

Выпил, закусил, убил: приморские следователи разбираются в рождественском уголовном деле

Уже ведется допрос свидетелей, назначены экспертизы
Кристина ГРИН
Поделиться:
По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 58-летнего приятеля погибшего.По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 58-летнего приятеля погибшего.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В приморском селе Углекаменск в Рождество нашли тело 32-летнего мужчины. Признаки насильственной смерти говорили о том, что человеку покинуть этот мир кто-то явно «помог». На теле нашли колото-резанные раны в области груди. От них, вероятнее всего, местный житель и скончался.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. В итоге по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 58-летнего приятеля погибшего.

- По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанес удар ножом в область грудной клетки, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - От полученного ранения потерпевший скончался.

Сотрудники ведомства намерены допросить всех свидетелей, уже назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада
Выпил, закусил, убил: приморские следователи разбираются в рождественском уголовном деле
Две дамы, один грабитель: в Уссурийске поймали серийного разбойника
Вероятность снега – 100%: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 8 января 2020 года
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат