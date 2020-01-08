2020-01-08T10:21:08+03:00
Происшествия

69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада

Большая часть аварий досталась Владивостоку
Кристина ГРИН
Поделиться:
Во Владивостоке зафиксировали 39 аварий, в которых пострадали 3 приморца.Во Владивостоке зафиксировали 39 аварий, в которых пострадали 3 приморца.Фото: УМВД России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Снег – явление красивое, но ужасно опасное, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Обильные осадки стали причиной гололедицы на дорогах. Как итог – увеличилось количество ДТП.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, с начала снегопада в регионе зарегистрировали почти 70 ДТП. В авариях всего пострадали 15 человек. К сожалению, три человека в результате происшествий скончались.

По данным полиции, только во Владивостоке зафиксировали 39 аварий, в которых пострадали 3 приморца.

Сотрудники ведомства советуют жителям региона быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Не забывайте, что от этого зависит ваша жизнь и жизни ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада
Выпил, закусил, убил: приморские следователи разбираются в рождественском уголовном деле
Две дамы, один грабитель: в Уссурийске поймали серийного разбойника
Вероятность снега – 100%: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 8 января 2020 года
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат