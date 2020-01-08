69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:21:08+03:00

Во Владивостоке зафиксировали 39 аварий, в которых пострадали 3 приморца. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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Снег – явление красивое, но ужасно опасное, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Обильные осадки стали причиной гололедицы на дорогах. Как итог – увеличилось количество ДТП.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, с начала снегопада в регионе зарегистрировали почти 70 ДТП. В авариях всего пострадали 15 человек. К сожалению, три человека в результате происшествий скончались.

По данным полиции, только во Владивостоке зафиксировали 39 аварий, в которых пострадали 3 приморца.

Сотрудники ведомства советуют жителям региона быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Не забывайте, что от этого зависит ваша жизнь и жизни ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU