69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада
Снег – явление красивое, но ужасно опасное, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Обильные осадки стали причиной гололедицы на дорогах. Как итог – увеличилось количество ДТП.
Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, с начала снегопада в регионе зарегистрировали почти 70 ДТП. В авариях всего пострадали 15 человек. К сожалению, три человека в результате происшествий скончались.
По данным полиции, только во Владивостоке зафиксировали 39 аварий, в которых пострадали 3 приморца.
Сотрудники ведомства советуют жителям региона быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Не забывайте, что от этого зависит ваша жизнь и жизни ваших близких.
ИСТОЧНИК KP.RU