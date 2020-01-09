2020-01-09T00:49:12+03:00
Общество

Гололедица и снежные накаты: синоптики предупреждают об опасной погоде на 9 января 2020 года во Владивостоке

На большей части региона без осадков
Кристина ГРИН
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Приморье находится во власти поля повышенного давления.Приморье находится во власти поля повышенного давления.Фото: Кристина ГРИН
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Погода в Приморье находится во власти поля повышенного давления. Отсюда в регионе наблюдается облачность. По прогнозам специалистов портала Примпогода, на большей части края будет без осадков. Температура воздуха в пределах -2 -12 градусов. Ветер северный умеренный.

Во Владивостоке переменная облачность. По данным синоптиков, преимущественно без осадков. Однако снегопад уже свое сделал, отсюда и предупреждение для горожан – на дорогах местами гололедица и снежный накат. Температуры варьируются в пределах -5 -7 градусов. Ветер северный умеренный до сильного.

Без осадков сегодня и в Уссурийске. Здесь переменная облачность. На дорогах нужно быть предельно внимательным и осторожным – гололедица. Днем -7 -9 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

В Находке снега не будет. А вот от гололедицы это никак не спасает. Температуры воздуха -2 -4 градуса. Ветер северный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гололедица и снежные накаты: синоптики предупреждают об опасной погоде на 9 января 2020 года во Владивостоке
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