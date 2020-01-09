Въезд большегрузов на территорию Владивостока ограничили

9 Янв. 2020 2020-01-09T01:13:51+03:00

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Полиция Приморского края предупреждает автомобилистов об опасности на дорогах и призывает – воздержитесь от поездок на личном транспорте. Чтобы гололед, который был вызван снегопадом, не стал причиной еще большего количества аварий и не привел к ЧП, было принято решение ограничить движение большегрузов.

Это касается как въезда на территорию Владивостока, так и трассы «Де-Фриз – Седанка – Патрокл». Для всех движение закрыто по улице Шефнера.

- Настоятельно рекомендуется строго придерживаться Правил дорожного движения: соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Обязательно использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU