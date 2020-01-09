2020-01-09T02:41:49+03:00
Происшествия

Лишили жизни и бросили на остановке: тело мужчины нашли в поселке Славянка

Следователям уже удалось установить личность главного подозреваемого
Кристина ГРИН
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Случилось все в приморском поселке Славянка. Недалеко от автобусной остановки, расположенной на улице Рыбаков. Там второго января 2020 года нашли тело 30 –летнего мужчины. На нем были признаки насильственной смерти в виде травмы головы и позвоночника.

По факту случившегося местные следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оперативникам даже удалось установить личность главного подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. А началось все с женщины.

- По версии следствия, с 1 на 2 декабря 2020 года потерпевший пришёл выяснять отношения к своей знакомой, на помощь к ней приехал подозреваемый и в ходе ссоры нанес потерпевшему множественны удары руками и ногами по голове и телу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - После этого потерпевшего вывезли на остановку в районе улицы Рыбаков посёлка Славянка, где он от полученных травм скончался.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается. Сейчас по плану – допрос свидетелей и проведение судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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