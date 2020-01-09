Из центра Владивостока вывезли 250 КамАЗов снега

9 Янв. 2020 2020-01-09T04:17:42+03:00

Работы по вывозу продолжатся и сегодня днем Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

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Из центра Владивостока минувшей ночью вывезли 250 КамАЗов снега, сообщает городская администрация. Очистку дорожники проводили у межквартальных проездов, подъездов к медучреждениям, школам и детским садам.

Уборку снега в приморской столице ведут уже третьи сутки. Справляться с выпавшими на Рождество осадками помогают тракторы-щетки, автогрейдеры, машины с отвалами. Часть снега, конечно же, очищают и вручную.

- За ночь вывезли более 2,5 тысяч кубометров снега со Светланской, Фонтанной и Океанского проспекта, - рассказали представители оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада.

Работы по вывозу продолжатся и сегодня днем, 9 января, а также предстоящей ночью.

Мэрия города также напомнила организациям и предприятиям различных форм собственности об их обязанности очищать от снега и наледи свои территории. Тех, кто до сих пор не приступил к уборке, уже сегодня начнут штрафовать. Назначены проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU