В Приморье коммунальная компания задолжала 5 миллионов рублей
Организация, предоставляющая коммунальные услуги в Лесозаводске, задолжала ПАО «ФСК ЕЭС» около пяти миллионов рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании денег и предупредили руководство о последствиях неуплаты, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю. Сразу после получения документа неплательщик погасил задолженность.
Руководителем организации является юридическое лицо. Именно его пристав и предупредил о последствиях игнорирования требований исполнительного документа. В случае чего госслужащие могли применить принудительные меры взыскания долга. Но прибегать к подобным методам не пришлось - всю сумму должник выплатил, причем в установленный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU