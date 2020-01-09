В Приморье коммунальная компания задолжала 5 миллионов рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:44:16+03:00

Организация погасила задолженность после того, как пристав предупредил руководство о последствиях неуплаты

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Организация, предоставляющая коммунальные услуги в Лесозаводске, задолжала ПАО «ФСК ЕЭС» около пяти миллионов рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании денег и предупредили руководство о последствиях неуплаты, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю. Сразу после получения документа неплательщик погасил задолженность.

Руководителем организации является юридическое лицо. Именно его пристав и предупредил о последствиях игнорирования требований исполнительного документа. В случае чего госслужащие могли применить принудительные меры взыскания долга. Но прибегать к подобным методам не пришлось - всю сумму должник выплатил, причем в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU