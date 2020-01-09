Приморские спасатели нашли заблудившегося в дикой природе туриста

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:01:38+03:00

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39-летний мужчина минувшей ночью заблудился в дикой природе Приморского края. Замерзшим и с мокрыми ногами его нашли спасатели Находкинского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России. Потеряшку эвакуировали в машину и, обогрев, доставили в город.

Турист отправился вместе с друзьями на базу отдыха в районе бухты Шепалово. В какой-то момент ему одному понадобилось вернуться в Находку. Уже стоял вечер, поэтому мужчина решил пойти вдоль моря и таким образом добраться до трассы пешком. Около трех часов ночи он понял, что заблудился.

- Позвонил, сказал, что заплутал, промочил ноги и замерзает, - делится пресс-служба ГУ МЧС.

Четверо спасателей прибыли в лагерь, где отдыха компания и, определив следы потерявшегося человека, направились на помощь. Туриста нашли сильно продрогшим, но медицинские услуги ему не понадобились.

ИСТОЧНИК KP.RU