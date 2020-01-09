Мошенница из Владивостока скрывалась 15 лет и была поймана в Москве

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:38:27+03:00

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Некогда жительница Владивостока была арестована оперативниками в Московской области. Женщину обвинили в преступлении, совершенном свыше 15 лет назад, сообщает прокуратура Приморского края.

Суд дальневосточной столицы установил, что некогда обвиняемая была учредителем и директором риэлтерской компании. От имени последней приморочка заключала договоры поручения на поиск квартир, при этом обязательства она не выполняла, таким образом обманув 11 граждан. С каждого человека за «услуги» брала разные суммы от 500 до 8 тысяч долларов США. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,1 миллиона рублей (по состоянию на 2003 год).

Затем, чтобы запутать следствие и уклониться от уголовки, женщина написала заявление о том, что деньги из ее офиса якобы похитили.

- В 2003 году фигурантка скрылась от предварительного следствия и суда. Вместе с тем, в 2018 году оперативными службами она была обнаружена в Москве по месту проживания дочери, арестована и доставлена во Владивосток, - сообщает профильное ведомство.

Подсудимую признали виновной в крупном мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана. Суд назначил ей 6 лет тюрьмы. С учетом иных судимостей за аналогичные преступления ей дали 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU