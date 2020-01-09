Приморец ворвался в магазин с самодельной бомбой
В вечернее время в полицию Артема позвонил владелец продуктового магазина и сообщил о неадекватном посетителе. По его словам, в руках у мужчины находится похожий на бомбу предмет.
Оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка уже на улице рядом с торговой точкой задержали ранее судимого 42-летного местного жителя. Работники магазина рассказали, что подозрительный предмет он выбросил в мусорное ведро и вышел из заведения.
Полицейские осмотрели ведро и обнаружили в нем тротиловую шашку с проводами и детонатором, а также использованный медицинский шприц.
Задержанного доставили для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер, где было установлено, что мужчина находится под воздействием запрещенных веществ синтетической группы.
Сам задержанный толком не смог пояснить, где он взял взрывное устройство и с какой целью он принес его в магазин. По факту обнаружения тротиловой шашки и детонатора проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU