Приморец ворвался в магазин с самодельной бомбой

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:47:33+03:00

Механизм, состоящий из тротиловой шашки, проводов и детонатора, гражданин выбросил в ведро

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В вечернее время в полицию Артема позвонил владелец продуктового магазина и сообщил о неадекватном посетителе. По его словам, в руках у мужчины находится похожий на бомбу предмет.

Оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка уже на улице рядом с торговой точкой задержали ранее судимого 42-летного местного жителя. Работники магазина рассказали, что подозрительный предмет он выбросил в мусорное ведро и вышел из заведения.

Полицейские осмотрели ведро и обнаружили в нем тротиловую шашку с проводами и детонатором, а также использованный медицинский шприц.

Задержанного доставили для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер, где было установлено, что мужчина находится под воздействием запрещенных веществ синтетической группы.

Сам задержанный толком не смог пояснить, где он взял взрывное устройство и с какой целью он принес его в магазин. По факту обнаружения тротиловой шашки и детонатора проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU