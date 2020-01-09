В Приморье активничают три вида гриппа

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:05:12+03:00

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Активность трех вирусов гриппа - H1N1, H3N2 и B - отмечена на территории Приморского края. Несмотря на эпидемию, специалисты называют ситуацию ординарной: заболеваемость остается на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет. Пресс-служба краевого Правительства составила памятку - как остаться здоровым при широком распространении болезней.

Ежедневно в Приморье регистрируются приморцы с простудными заболеваниями. По большей части к ним, конечно же, относятся ОРВИ.

- У больных выделяют парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы. Также превалирует грипп типа “В”, - делится начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Аббасова. - С начала эпидсезона встречаются вирусы гриппа тип H1N1, H3N2, но значительно реже.

В Министерстве Здравоохранения напоминают, что при первых же симптомах простуды гражданам следует обращаться к врачу. Впоследствии же необходимо как можно реже выходить из дома. Так, человек быстрее выздоровеет, не перенося болезнь на ногах, и не заразит окружающих. Помните, что при тяжелом течении гриппа могут возникнуть осложнения, иногда заканчивающиеся смертельным исходом.

Какие симптомы у гриппа?

В первую очередь, при гриппе у человека внезапно увеличивается температура тела. Происходит выраженная интоксикация, озноб. Могут начать беспокоить головные и мышечные боли, сухой кашель и слезотечение.

У людей с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, сердечнососудистые заболевания, нарушение обмена веществ и т.д.) при проникновении гриппа в организм происходят обострения недугов.

Как себя защитить?

В борьбе с гриппом и ОРВИ наиболее важна профилактика, поскольку заболевание легче предотвратить, чем лечить. Чтобы предупредить вирус необходимо комбинировать так называемые специфические и неспецифические защиты.

К специфической профилактике относится вакцинация. Ее проводят однократно, а иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться лучше всего до начала эпидемии, поскольку иммунитет формируется две недели.

К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.

Что делать, если заболел?

Как уже упоминалось ранее, нужно оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Далее – следовать всем предписаниям лечащего доктора, в том числе, соблюдать постельный режим и пить больше жидкости.

Если нахождения в многолюдных местах не избежать, то хотя бы нужно надевать гигиеническую маску. Она не намного, но снизит риск распространения инфекции.

Рот при чихании и кашле необходимо всегда прикрывать платком. А руки мыть с мылом чаще обычного.

Что делать, заболел кто-то из родных?

Больному нужно выделить отдельную комнату в доме. С ним нужно соблюдать расстояние не менее одного метра.

Контакт с заболевшим членом семьи в принципе необходимо свести к минимуму. Особенно к нему нельзя подпускать детей и пожилых людей - именно эти группы находятся в зоне наибольшего риска заболевания гриппом.

Помещение, в котором проживает больной, надо проветривать. Сохранять в нем чистоту, дезинфицировать все твердые поверхности моющими средствами.

Ухаживая за больным, надо прикрывать себе рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом). Заботиться о пациенте должен только один член семьи.

Как не заболеть?

– отправляясь на прогулку, одеваться по погоде и не переохлаждаться;

– правильно питаться: в рационе должны быть продукты, содержащие витамины А, С, цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыба, мясо, сухофрукты;

– укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты, средства, стимулирующие иммунитет, интерфероны;

– применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах, применять противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;

– пить больше жидкости: воды, фруктовых и овощных соков;

– при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску. Если в общественном месте чихают и кашляют, закрывать рот и нос;

– регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;

– в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей;

– больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаляться;

– избегать стрессов, переутомления;

ИСТОЧНИК KP.RU