2020-01-10T00:22:47+03:00
Общество

Синоптики определили уровень опасности в Приморье

На прогностической карте краю присвоили зеленый цвет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке осадков не ожидаетсяВо Владивостоке осадков не ожидаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральные синоптики на прогностической карте опасных явлений 10 января выделили Приморский край зеленым цветом. Оттенок означает, что в ближайшие сутки стихийных угроз в регионе не ожидается, сообщает портал "Росгидромет".

Приморскую погоду сегодня определяет гребень антициклона. В крае преимущественно стоит переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер берет направление с запада и северо-запада. Температура воздуха -3...-13 градусов.

Во Владивостоке, по данным гидрометеорологов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный и западный ветер в течение дня будет усиливаться. Температура воздуха -5...-7 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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