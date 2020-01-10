Синоптики определили уровень опасности в Приморье

10 Янв. 2020 2020-01-10T00:22:47+03:00

Во Владивостоке осадков не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Федеральные синоптики на прогностической карте опасных явлений 10 января выделили Приморский край зеленым цветом. Оттенок означает, что в ближайшие сутки стихийных угроз в регионе не ожидается, сообщает портал "Росгидромет".

Приморскую погоду сегодня определяет гребень антициклона. В крае преимущественно стоит переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер берет направление с запада и северо-запада. Температура воздуха -3...-13 градусов.

Во Владивостоке, по данным гидрометеорологов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный и западный ветер в течение дня будет усиливаться. Температура воздуха -5...-7 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU