2020-01-10T01:23:35+03:00
Происшествия

Инспектор приморской колонии сам может оказаться в тюрьме за получение взятки

Работник ИК покупал телефоны для осужденных и брал за это деньги
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Работника колонии обвиняют в получении взяткиРаботника колонии обвиняют в получении взяткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Бывшего младшего инспектора приморской колонии обвиняют в получении взятки. По версии следствия, находясь на службе подозреваемый брал деньги у осужденных. Покупал им на часть полученной суммы телефоны, чтобы потом их проносить, а оставшимися деньгами распоряжался как хотел, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.

Работника «Исправительной колонии № 33» будут судить по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Предполагаемое преступление произошло в августе 2019 года, тогда обвиняемый, получил 12 тысяч рублей на счет от одного из заключенных.

- Деньги передавались на приобретение мобильного телефона за выполнение заведомо незаконных действий, а именно пронос сотового телефона на режимную территорию и передачи его осужденному. По достигнутой договоренности обвиняемый приобрел мобильный на сумму свыше 1 тысячи рублей, передал его осужденному, а остальными деньгами распорядился по своему усмотрению. Кроме того, позднее подозреваемый совершил аналогичное преступление, получив взятку в размере 15 тысяч рублей от другого заключенного, - делится СУ СК по Приморскому краю.

Следствие уже собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд, где будут рассматривать его по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подарок от столицы: первые московские трамваи пришли во Владивосток
Два автобусных маршрута во Владивостоке изменят схему движения со следующей недели
Гонки автобусов во Владивостоке закончились аварией и гневом в соцсетях
«Эскортница» с приморской сим-картой предложила кировчанину себя, потребовала предоплату и исчезла
Самый большой каток Владивостока стал бесплатным для детей и школьников
Пожар в квартире на Русском острове: в огненной ловушке находились 16 человек
Последствия рождественской метели: около 600 КамАЗов снега вывезли за ночь с улиц Владивостока
Бывший помощник губернатора стал еще одним вице-мэром Владивостока
Алчный уголовник из соседнего региона угрожал забить приморскую пенсионерку-инвалида
Приморская организация накопила 14 миллионов неуплаченных налогов
А точно все вышли на работу? Во Владивостоке 4-балльные пробки
Инспектор приморской колонии сам может оказаться в тюрьме за получение взятки
Синоптики определили уровень опасности в Приморье
В Приморье активничают три вида гриппа
Синоптики рассказали об осадках в Приморье на ближайших выходных
Приморец ворвался в магазин с самодельной бомбой
Мошенница из Владивостока скрывалась 15 лет и была поймана в Москве
Приморские спасатели нашли заблудившегося в дикой природе туриста
В Приморье коммунальная компания задолжала 5 миллионов рублей
Движение на улице Капитана Шефнера наконец-то откроют
Ограбили на 400 тысяч: три приморца обвиняются в разбойных нападениях
Из центра Владивостока вывезли 250 КамАЗов снега
В сети появилось полное видео скандального «избиения» в стоматологии Уссурийска
Лишили жизни и бросили на остановке: тело мужчины нашли в поселке Славянка
Въезд большегрузов на территорию Владивостока ограничили