Инспектор приморской колонии сам может оказаться в тюрьме за получение взятки

10 Янв. 2020 2020-01-10T01:23:35+03:00

Работник ИК покупал телефоны для осужденных и брал за это деньги

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Бывшего младшего инспектора приморской колонии обвиняют в получении взятки. По версии следствия, находясь на службе подозреваемый брал деньги у осужденных. Покупал им на часть полученной суммы телефоны, чтобы потом их проносить, а оставшимися деньгами распоряжался как хотел, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.

Работника «Исправительной колонии № 33» будут судить по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Предполагаемое преступление произошло в августе 2019 года, тогда обвиняемый, получил 12 тысяч рублей на счет от одного из заключенных.

- Деньги передавались на приобретение мобильного телефона за выполнение заведомо незаконных действий, а именно пронос сотового телефона на режимную территорию и передачи его осужденному. По достигнутой договоренности обвиняемый приобрел мобильный на сумму свыше 1 тысячи рублей, передал его осужденному, а остальными деньгами распорядился по своему усмотрению. Кроме того, позднее подозреваемый совершил аналогичное преступление, получив взятку в размере 15 тысяч рублей от другого заключенного, - делится СУ СК по Приморскому краю.

Следствие уже собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд, где будут рассматривать его по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU