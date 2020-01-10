А точно все вышли на работу? Во Владивостоке 4-балльные пробки

10 Янв. 2020 2020-01-10T01:55:51+03:00

Главные транспортные артерии города парализованы только в самых проблемных местах

Изменить размер текста: A A

Начало рабочего дня 10 января порадовало владивостокцев дорожной ситуацией: сервис "Яндекс.пробки" оценил обстановку в городе на 4 балла. Движение на 8.30 утра замедленно только на самых проблемных участках транспортных артерий.

Заторы сегодня традиционно наблюдаются на проспекте 100-летия (в обе стороны), на Золотом мосту и в районе улиц Луговая и Спортивная. К команде "красных" также присоединились проспект Красного знамени, Некрасовский путепровод и улицы Снеговая, Гоголя, Стрелковая, Ватутина, Нейбута, Алеутская.

Утренними пробками была возмущена некая Анастасия, проезжавшая по мосту. В разговорчиках на карте "2ГИС" приморочка стала обзываться.

- Пробка на весь мост из-за... - негодует горожанка.

Другая девушка по имени Валерия, находясь на улице Луговой, также решила высказаться.

- Ребят, вы что офигели? - гласит ее комментарий.

ИСТОЧНИК KP.RU