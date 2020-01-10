2020-01-10T02:21:41+03:00
Происшествия

Приморская организация накопила 14 миллионов неуплаченных налогов

Суд в полном объеме взыскал деньги в доход федерального бюджета
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Суд взыскал сумму в полном объемеСуд взыскал сумму в полном объемеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коммерческая компания в Приморье накопила 14 миллионов неуплаченных налогов, сообщает прокуратура Приморского края. Возбуждать уголовное дело по этому поводу не стали - истек срок давности, но деньги прокурор потребовал взыскать. Так, директору организации пришлось из своего кармана выкладывать крупную сумму в полном объеме.

Прокуратура Владивостока провела проверку деятельности юридического лица. Оказалось, что его руководитель самостоятельно в налоговых декларациях занижал налоговые обязательства перед бюджетом. В результате причинил ущерб государству на сумму почти 14 миллионов рублей. Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с заявлением о взыскании с руководителя компании денег. В обоснование своих требований прокурор указал, что обязанность по возмещению вреда лежит на ответчике, ведь именно он так недобросовестно поступал.

Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме, взыскав сумму с ответчика. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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