Алчный уголовник из соседнего региона угрожал забить приморскую пенсионерку-инвалида

10 Янв. 2020 2020-01-10T03:55:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Евгений (имена изменены - прим.ред.) из Хабаровского края выпивал со своей хорошей знакомой Алиной в Уссурийске. Спиртное у собутыльников закончилось, а душа требовала продолжение банкета. Компания пошла к Алине за деньгами, где ее ждала пенсионерка-инвалид, которая стала жертвой выпившего приятеля сиделки.

Все происходило в июне 2019 года. Девушка ухаживала за парализованной пенсионеркой и жила у нее в квартире по Пологой улице, именно туда пришла подвыпившая компания. В пьяном мозгу Жени возник план обогащения: он дождался, пока сиделка уйдет в другую комнату, а сам пошел к беспомощной женщине.

С престарелой парализованной Ольгой Ивановной выпивший 28-летний парень не церемонился. Пенсионерке он донес простую мысль: «Отдавай деньги или заобью». Свои слова подкрепил «аргументом» в виде оружия. Испуганная женщина стала звать на помощь, на крики прибежала сиделка, которая и позвонила в полицию. Однако стражей порядка разбойник ждать не стал и был таков.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. Задержанный сотрудниками патрульно-постовой службы ранее судимый парень был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Изъятые с места происшествия следы пальцев рук задержанного подтвердили его причастность к совершению преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд признал Женю из Хабаровского края виновным и отправил в колонию строгого режима на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU