Бывший помощник губернатора стал еще одним вице-мэром Владивостока

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:20:21+03:00

Азат Файзулхакович Ислаев родился в 1985 году в Перми Фото: Администрация Владивостока

Азат Ислаев уже приступил к обязанностям

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В администрации Владивостока новое назначение - восьмым вице-мэром дальневосточной столицы стал Азат Ислаев. К обязанностям он приступил с 9 января. В ведении нового вице-мэра будут два управления: культуры и информационно-программного обеспечения.

Азат Файзулхакович Ислаев родился в 1985 году в Перми. Новый вице-мэр выпускник НОУ ВПО Академия управления «ТИСБИ», получил специальность «юриспруденция».

Трудовой путь начинал в Казани с должности юриста в ООО «Региональная земельная служба». Затем занимал еще несколько руководящих должностей в различных компаниях. С 2015 по 2019 год был депутатом казанской городской думы.

С сентября 2019 года занимал пост помощника губернатора Приморского края аппарата губернатора Приморского края. Женат, воспитывает дочь и сына, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU