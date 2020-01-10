2020-01-10T05:50:27+03:00
Общество

Последствия рождественской метели: около 600 КамАЗов снега вывезли за ночь с улиц Владивостока

Уборка снега в дальневосточной столице идет четвертый день
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В ночь на 10 января с улиц вывезено более шести тысяч кубометров снегаВ ночь на 10 января с улиц вывезено более шести тысяч кубометров снегаФото: Администрация Владивостока
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Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий рождественской метели. Уборка идет в круглосуточном режиме, коммунальщики вывозят сотни заполненных КамАЗов. В ночь на 10 января с улиц вывезено более шести тысяч кубометров снега.

Коммунальщики бросили силы на очистку Партизанского, Океанского, 100-летия Владивостока проспектов, улиц Некрасовской, Семеновской, Алеутской, Светланской, Ивановской и других. Спецтехника также работала на Нерчинской, Почтовом переулке, расчищались проезды к детским садам на Посьетской, 27, Сипягина, 8.

Вручную коммунальщики чистили лестницы и тротуары. Дополнительно проводилась обработка противогололедными материалами участков дорог на улице Давыдова, в микрорайоне Снеговая Падь, на Аллилуева, Острякова, 6, Баляева, 38 и по другим адресам.

- К уборке снега и наледи на своих прилегающих территориях оперативно обязаны приступить все организации и предприятия различных форм собственности. Те, кто этого не сделал, ждут проверки и штрафы, - добавили в пресс-службе мэрии Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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