Пожар в квартире на Русском острове: в огненной ловушке находились 16 человек

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:25:23+03:00

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В одном из домов на Русском острове 10 января случился пожар. Полыхало так, что дым и огонь отрезали путь к спасению для людей, есть жертва.

Сообщение о пожаре огнеборцы получили в 10:44 ночи. Горела квартира в доме на улице Подножье. Через несколько минут огнеборцы были на месте и тушили пожар.

Параллельно на разведку в задымленный дом отправилось звено газодымозащитной службы. Специалисты нашли источник пожара - горели мебель и бытовая техника в той самой квартире.

Дым и пламя не давали выйти жильцам соседних квартир. Подоспевшие пожарные спасли 15 человек. На месте, где бушевал огонь, был найден мужчина, к сожалению, признаком жизни он не подавал.

- В 02:08 пожар был локализован, а в 02:32 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

В операции было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU