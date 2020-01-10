Самый большой каток Владивостока стал бесплатным для детей и школьников
С 10 января дети и школьники до 17 лет смогут бесплатно посещать каток на стадионе «Авангард». Главное условия - возраст до 17 лет. А коньки на прокат для участников акции дают на весь день за 100 рублей.
Бесплатным каток стал также для пенсионеров и инвалидов I и II групп. А многодетные семьи могут брать коньки на прокат безвозмездно. Чтобы отдохнуть на самом большом катке дальневосточной столицы, достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи.
Каток принимает гостей со вторника по воскресенье с 10:00 утра до 22:00 часов вечера. Понедельник ледовое поле работает с 16:00 до 22:00 часов.
Входной билет для взрослых, не попадающих под условия акции, обойдется в 150 рублей. Прокат коньков - 200 рублей без ограничения по времени, передает пресс-службе мэрии Владивостока.
ИСТОЧНИК KP.RU