Самый большой каток Владивостока стал бесплатным для детей и школьников

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:44:30+03:00

Участники акции могут взять коньки на прокат по бросовой цене

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С 10 января дети и школьники до 17 лет смогут бесплатно посещать каток на стадионе «Авангард». Главное условия - возраст до 17 лет. А коньки на прокат для участников акции дают на весь день за 100 рублей.

Бесплатным каток стал также для пенсионеров и инвалидов I и II групп. А многодетные семьи могут брать коньки на прокат безвозмездно. Чтобы отдохнуть на самом большом катке дальневосточной столицы, достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи.

Каток принимает гостей со вторника по воскресенье с 10:00 утра до 22:00 часов вечера. Понедельник ледовое поле работает с 16:00 до 22:00 часов.

Входной билет для взрослых, не попадающих под условия акции, обойдется в 150 рублей. Прокат коньков - 200 рублей без ограничения по времени, передает пресс-службе мэрии Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU