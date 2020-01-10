«Эскортница» с приморской сим-картой предложила кировчанину себя, потребовала предоплату и исчезла

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:35:43+03:00

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В Кирове парень в самом расцвете сил попался на удочку жуликов. В социальной сети с Олегом (имя изменено - прим. ред.) познакомилась якобы девушка, которая после нескольких дней общения предложила интим, но за деньги, и потребовала предоплату.

Интернет-подруга была готова встретиться с 21-летним Олегом только после того, как он переведет ей 15 тысяч рублей. Воодушевленный парень пошел к банкомату и перевел нужную сумму на два указаных манящей незнакомкой номера телефона. Правда, после этого на сообщения в соцсети дамочка отвечать перестала, да и дозвониться до нее не удалось.

Огорошенный Олег обратился в полицию, сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Удалось выяснить, что номера телефонов, на которые парень перевел деньги, зарегистрированы в Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе, добавили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU