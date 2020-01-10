Гонки автобусов во Владивостоке закончились аварией и гневом в соцсетях

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:06:02+03:00

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В дальневосточной столице на остановке «Ж/д вокзал» произошло ДТП с участием двух больших пассажирских автобусов. Судя по информации в социальных сетях, водители играли между собой в излюбленную игру «Кто быстрее».

Автобусы маршрута номер 60 «Варяг - Маяк» рассекали по городским дорогам, водители тягались в умении скоростной езды. На фотографии, которую активно обсуждают пользователи социальных сетей, видно, что оба шофера в итоге проиграли - одна машина въехала в другую.

Теперь водителям придется возмещать нанесенный физический ущерб, о пострадавших не сообщается. Пользователи соцсетей резко осуждают поступок водителей, напоминая, что подобные игры могут закончиться трагедией.

- Хорошо, хоть вред никому не причинили, совсем уже страх потеряли, - пишут в комментариях под публикацией.

ИСТОЧНИК KP.RU