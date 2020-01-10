Гражданин-нарушитель с магазином гаджетов в рюкзаке и наркотиками гулял у колонии в Приморье

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:18:19+03:00

ри себе у гражданин Ч. было 30 сотовых телефонов. Фото: ГУ ФСИН России по Приморскому краю

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Мужчина пытался перебросить запрещенную посылку на территорию исправительной колонии номер 41 в Уссурийске. Гражданина-нарушителя тут же задержали и осмотрели рюкзак, в котором нашли небольшой клад сотовых телефонов и внушительную партию наркотиков.

При себе у гражданин Ч. было 30 сотовых телефонов, 13 сим-карт, семь зарядных устройств, четыре шприца и два свертка с подозрительного вида веществами. Странные средства с запахом наркотиков и уголовной ответственности отдали на экспертизу.

Специалисты заключили: подозрительные вещества - не что иное, как наркотики. А именно - гашиш и масло каннабиса общей массой 132,430 грамма, что соответствует крупному размеру.

- Гражданин-нарушитель передан полицейским. Передача запрещенных предметов и наркотических веществ на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы влечет за собой административную и уголовную ответственность, - добавили в пресс-службе главка ФСИН России по Приморскому краю.

Гражданину Ч. грозит как минимум до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU