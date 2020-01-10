«Включаем режим улитки»: вечерний Владивосток сковали пробки

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:16:27+03:00

Дорожная ситуация в дальневосточной столице оценивается в семь баллов

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У большинства жителей Владивостока рабочий день подошел к концу, а это значит, что город стоит в пробках. Сервис 2gis оценивает дорожную ситуацию в семь баллов, но обстановка еще может ухудшиться.

Самое плотное движение наблюдается в Ленинском, Первомайском и Первореченском районах. Пробками скованы улицы Светланская, Корабельная Набережная, Семеновская, Мордовцева, Фонтанная, Лазо, Бестужева, Толстого, Всеволода Сибирцева, Шилкинская, Аллилуева. Заторы также на Стрелочной, Луговой, Шепеткова, Спортивной, Вилкова, Борисенко, 40 лет ВЛКСМ, Сахалинской.

Парализованы улицы Надибаидзе и Калинина, Вострецова, Тухачевского, Карбышева, Кирова, Русская, Некрасовская. Намертво встали проспекты Океанский, Партизанский, Острякова, Красного Знамени, 100-летия Владивостока. Традиционные пробки на Некрасовском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU