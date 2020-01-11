Синоптики обещают снег в субботу, 11 января, в Приморье

11 Янв. 2020 2020-01-11T03:25:19+03:00

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Несмотря на то, что погоду в Приморье сегодня, 11 января, определяет поле повышенного атмосферного давления, синоптики обещают в крае переменную облачность и местами небольшой снег. При этом температура воздуха в пределах -3...-12°C, к этому добавится северо-западный умеренный ветер, сообщает сайт «Примпогода».

Во Владивостоке осадков не ожидается, только переменная облачность. Сполна хватило рождественского снегопада, последствия которого до сих пор разгребают коммунальщики. Правда, в приморской столице северо-западный будет сегодня умеренным до сильного. Поэтому температура воздуха -5...-7°С будет восприниматься еще холоднее.

В Уссурийске синоптики обещают -6...-8°C, переменную облачность и без осадков. Ветер северный умеренный. В Находке погодные условия похожи, но значительно теплее: воздух прогреется до -1...-3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU