2020-01-11T03:54:05+03:00
Общество

Снег с улиц Владивостока начали убирать повторно

Кое-где приходится работать вручную и привлекать коммерсантов
Сергей БАЛАНОВ
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Уборка снега на Партизанском проспектеУборка снега на Партизанском проспектеФото: vlc.ru
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В ночь на субботу, 11 января, во Владивостоке бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели на сложных участках повторную очистку и обработку дорог. Складированный ранее вдоль дорог снег приходится собирать и вывозить на спецплощадки.

- Уборка снега производилась на Партизанском проспекте, Пограничной, Окатовой, Суханова, Героев-Тихоокеанцев, Всеволода Сибирцева, Светланской и проспекте 100-летия Владивостока, - рассказали представители штаба.

Сложные подъемы дополнительно обрабатывали песко-солевой смесью. Трактора-щетки работали на Жигура, Херсонской и некоторых других улицах.

С утра дорожные рабочие СГТ и представители привлеченных коммерческих организаций вручную убирают снег на лестницах и тротуарах. В эти часы работы ведутся на остановках по проспекту 100-летия Владивостока, на Университетском проспекте, улицах Спиридонова, Адмирала Кузнецова, Борисенко, Космонавтов, Зои Космодемьянской, Приморской, Хабаровской, Посьетской. Вручную снег убирать сегодня будут также на Ильичёва, Печорской, Кирова, Магнитогорской, Енисейской, Русской и других улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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