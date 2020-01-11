2020-01-11T06:15:44+03:00
Происшествия

Хабаровчанин напал в Приморье на пенсионерку-инвалида

Суд признал его разбойником и отправил в колонию на четыре года
Сергей БАЛАНОВ
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Инвалидное креслоИнвалидное креслоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уссурийский районный суд вынес приговор жителю Хабаровского края, обвиняемому в разбойном нападении на пенсионерку в Приморье. В июне прошлого года 28-летний хабаровчанин оказался со свой приятельницей в Уссурийске. Выпивали, а когда алкоголь закончился, знакомая предложила сходить за деньгами в квартиру, где она временно проживала и осуществляла уход за парализованной женщиной.

Так и сделали, пошли в квартиру дома по улице Пологой, где жила пенсионерка, но там же находилась и сиделка. Оставшись с беспомощной женщиной наедине, парень стал угрожать ей физической расправой и потребовал передать ему деньги. На крики о помощи прибежала сиделка, которая сообщила в полицию о случившемся. До приезда полицейских злоумышленник скрылся.

Парня задержали быстро, в отделе полиции он дал признательные показания. Оказалось, что он ранее уже был судим. Его отправили в СИЗО.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» и назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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