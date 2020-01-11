В одну воронку: 42 многоэтажки во Владивостоке оставались без отопления из-за двух порывов подряд

11 Янв. 2020 2020-01-11T07:07:46+03:00

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Утром в пятницу, 10 января, на теплотрассе в районе Третьей рабочей произошла авария. Без отопления остались 42 жилых дома по проспекту Красного Знамени, улицам Шилкинская и Тобольская.

На место аварии выехали три дежурные бригады ВПЭС, аварию полностью устранили и восстановили теплоснабжение в районе 17 часов. Но уже в 23:15 в этом же районе произошел новый порыв, уже на другом участке теплосети. Под отключение от теплоснабжения попали те же абоненты. Три восстановительные бригады работали на аварийном участке всю ночь и устранили порыв к 7 часам утра.

- Сразу после устранения аварии, подача тепла в жилые дома была полностью восстановлена. В период приостановки теплоснабжения на время ремонтных работ, снижения температуры в квартирах жилых домов ниже нормативной зафиксировано специалистами не было, – рассказал директор ВПЭС Аркадий Тодоров.

ИСТОЧНИК KP.RU