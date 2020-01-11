Хотели проскочить: внедорожники Prado и MPV во Владивостоке показали, как не надо проезжать перекрестки

11 Янв. 2020 2020-01-11T07:30:37+03:00

Водитель Prado выехал на перекресток и получил удар в бок от Mazda MPV. Фото представлено Аварийными комиссарами Приморья - @AK_VDK

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Водители Toyota Land Cruiser Prado и Mazda MPV не поделили днем 11 января перекресток на улице Вилкова во Владивостоке в районе бывшего так называемого «толстошеинского универмага». Не помог даже установленный недавно светофор.

Судя по записям видеорегистратора соседней машины, водитель Prado спускался со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ и решил проскочить перекресток в самый последний момент, в последние секунды разрешающего сигнала светофора.

А вот водитель Mazda, который мчался со стороны Запорожской, вообще не стал притормаживать перед перекрестком, вылетел на него в тот момент, когда он только-только переключился ч красного. В результате MPV влетела в левый бок Prado, оба автомобиля получили серьезные повреждения и на некоторое время перегородили две полосы движения.

Авария на Вилкова. Фото представлено Аварийными комиссарами Приморья - @AK_VDK

Нужно добавить, что со стороны Запорожской перед светофором на несколько секунд до ДТП остановилось несколько автомобилей, заняв обе полосы. Однако водитель Mazda проехал справа от них, фактически придумав себе третью полосу, именно поэтому он и вылетел на перекресток так неожиданно для многих, не сбавляя скорость.

Разбираться в ДТП предстоит, судя по всему, правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU