В Приморье две недели ищут 16-летнюю красавицу

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:11:09+03:00

Полина Огородник пропала еще в прошлом году. Фото: primpoisk25

Девушка 26 декабря ушла из лечебного учреждения и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно

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В Приморье разыскивается Полина Огородник 2003 года рождения. Еще 26 декабря 16-летняя девушка ушла из лечебного учреждения во Владивостоке и до настоящего времени не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Полина выглядит на 16-17 лет, рост 153 см., среднего телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета в куртку-пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, черные лосины, сапоги черного цвета. При себе может быть рюкзак темного цвета с белой надписью, спортивная разноцветная сумка.

Есть версия, что она могла уехать в Уссурийск. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Полины, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 27 – 93 – 60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU