«Избивали и заставляли заниматься проституцией»: в Находке троица вовлекала в свой «бизнес» несовершеннолетних

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:14:36+03:00

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В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении группы из 3 человек, обвиняемых в вовлечении и принуждении к продолжению занятия проституцией. Как выяснили следователи, троица в 2017-2018 годах вовлекла в занятие проституцией 4 женщин и 3 несовершеннолетних девушек. Женщин и девушек избивали и заставляли оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

На скамье подсудимых окажутся двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения, а также женщина 1987 года рождения. Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU