2020-01-11T11:14:36+03:00
Общество

«Избивали и заставляли заниматься проституцией»: в Находке троица вовлекала в свой «бизнес» несовершеннолетних

На скамью подсудимых сядут трое – двое парней и женщина
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
В Находке девушек принуждали к проституцииВ Находке девушек принуждали к проституцииФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении группы из 3 человек, обвиняемых в вовлечении и принуждении к продолжению занятия проституцией. Как выяснили следователи, троица в 2017-2018 годах вовлекла в занятие проституцией 4 женщин и 3 несовершеннолетних девушек. Женщин и девушек избивали и заставляли оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

На скамье подсудимых окажутся двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения, а также женщина 1987 года рождения. Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Избивали и заставляли заниматься проституцией»: в Находке троица вовлекала в свой «бизнес» несовершеннолетних
В Приморье две недели ищут 16-летнюю красавицу
Хотели проскочить: внедорожники Prado и MPV во Владивостоке показали, как не надо проезжать перекрестки
В одну воронку: 42 многоэтажки во Владивостоке оставались без отопления из-за двух порывов подряд
Хабаровчанин напал в Приморье на пенсионерку-инвалида
Автобусы 63 и 44Д во Владивостоке с понедельника меняют схему движения
Снег с улиц Владивостока начали убирать повторно
Синоптики обещают снег в субботу, 11 января, в Приморье
«Включаем режим улитки»: вечерний Владивосток сковали пробки
Гражданин-нарушитель с магазином гаджетов в рюкзаке и наркотиками гулял у колонии в Приморье
Подарок от столицы: первые московские трамваи пришли во Владивосток
Два автобусных маршрута во Владивостоке изменят схему движения со следующей недели
Гонки автобусов во Владивостоке закончились аварией и гневом в соцсетях
«Эскортница» с приморской сим-картой предложила кировчанину себя, потребовала предоплату и исчезла
Самый большой каток Владивостока стал бесплатным для детей и школьников