2020-01-12T03:00:31+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 12 января 2020 года: в крае возможен небольшой снег

Погоду сегодня определяет поле повышенного атмосферного давления
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 12 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха -3...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха -7...-9°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха -8...-10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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