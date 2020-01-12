Погода во Владивостоке и Приморье на 12 января 2020 года: в крае возможен небольшой снег
Сегодня, 12 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха -3...-15°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха -7...-9°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха -8...-10°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.
ИСТОЧНИК KP.RU