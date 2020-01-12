Крупный южнокорейский лоукостер начнет летать во Владивосток

12 Янв. 2020 2020-01-12T04:25:25+03:00

Первый рейс по маршруту Инчхон - Владивосток ожидается в 2020 году

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Во Владивосток заходит один из крупных южнокорейских лоукостеров - компания Air Seoul - дочернее предприятие перевозчика Asiana Airlines. Рейс новой авиакомпании на рынке Дальнего Востока свяжет столицу Приморья и город Инчхон.

Однако информации о том, когда именно начнутся продажи билетов нового лоукостера, пока нет. Все дело в том, что компания и представители владивостокской воздушной гавани в данный момент согласовывают полетную программу.

Тем не менее, согласно информации самой аэрокомпании, первый рейс по маршруту Инчхон - Владивосток состоится в 2020 году. Не исключено, что в будущем маршрутная сеть лоукостера расширится, благодаря чему перелеты в Южную Корею станут для жителей Дальнего Востока еще более доступными.

Флот компании состоит из семи самолетов Airbus А321-200 вместимостью 171, 195 и 220 мест. Имеются также салоны повышенной комфортности на 12 персон.

ИСТОЧНИК KP.RU