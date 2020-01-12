Виновники "мусорного коллапса" во Владивостока заплатят более 5 миллионов рублей штрафов
Компании, ответственные за вывоз мусора во Владивостоке, за некачественное выполнение своих обязательств заплатят более 5 миллионов рублей штрафа. При этом их продолжат штрафовать до тех пор, пока полностью не будет отлажен механизм вывоза бытовых отходов, и не будут убраны горы мусора во дворах Владивостока.
По словам зампредседателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, уже сейчас для расчистки города от отходов решено задействовать дополнительную спецтехнику, а провинившимся компаниям дана неделя на исправление ситуации. В том случае, если власти не увидят действенных мер по улучшению ситуации, с подрядчиками может быть расторгнут договор.
- Рассматриваются варианты привлечения других перевозчиков на случай расторжения договора с существующими и вскрытия их банковской гарантии в размере 25 миллионов рублей за каждый район города, - обозначила Елена Пархоменко.
Впрочем, рубить с плеча власти не собираются. Для начала будет отлажена система вывоза отходов в проблемных районах Владивостока, а уже после этого станет ясна дальнейшая судьба недобросовестных компаний.
- Нельзя в одночасье выгнать с рынка эти компании, не подготовив другие, иначе получится вакуум – одни ушли, а другие не успели зайти. Причем необходимо заходить и сразу работать с нужным количеством техники, людей, правильно их расставить. Сейчас мы помогаем предприятиям-нарушителям войти в нужный ритм, добавляем технику, специалистов, помогаем выстроить логистику, потому что в кратчайшие сроки необходимо навести порядок в городе, люди не должны страдать из-за нерадивости отдельных коммерсантов, - заявила зампред Правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU