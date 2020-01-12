Виновники "мусорного коллапса" во Владивостока заплатят более 5 миллионов рублей штрафов

12 Янв. 2020 2020-01-12T05:13:53+03:00

Если подрядчики не исправят ситуацию с вывозом мусора, их ждут не только штрафные санкции, но и возможное расторжение договора. Фото: Александр Сафронов.

По словам зампредседателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, это не конечная цифра. Штрафные санкции будут применяться вплоть до полного разрешения проблемы

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Компании, ответственные за вывоз мусора во Владивостоке, за некачественное выполнение своих обязательств заплатят более 5 миллионов рублей штрафа. При этом их продолжат штрафовать до тех пор, пока полностью не будет отлажен механизм вывоза бытовых отходов, и не будут убраны горы мусора во дворах Владивостока.

По словам зампредседателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, уже сейчас для расчистки города от отходов решено задействовать дополнительную спецтехнику, а провинившимся компаниям дана неделя на исправление ситуации. В том случае, если власти не увидят действенных мер по улучшению ситуации, с подрядчиками может быть расторгнут договор.

- Рассматриваются варианты привлечения других перевозчиков на случай расторжения договора с существующими и вскрытия их банковской гарантии в размере 25 миллионов рублей за каждый район города, - обозначила Елена Пархоменко.

Впрочем, рубить с плеча власти не собираются. Для начала будет отлажена система вывоза отходов в проблемных районах Владивостока, а уже после этого станет ясна дальнейшая судьба недобросовестных компаний.

- Нельзя в одночасье выгнать с рынка эти компании, не подготовив другие, иначе получится вакуум – одни ушли, а другие не успели зайти. Причем необходимо заходить и сразу работать с нужным количеством техники, людей, правильно их расставить. Сейчас мы помогаем предприятиям-нарушителям войти в нужный ритм, добавляем технику, специалистов, помогаем выстроить логистику, потому что в кратчайшие сроки необходимо навести порядок в городе, люди не должны страдать из-за нерадивости отдельных коммерсантов, - заявила зампред Правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU