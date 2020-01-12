Во Владивостоке ищут пропавшую без вести 16-летнюю Полину Огородник

12 Янв. 2020 2020-01-12T06:13:07+03:00

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Во Владивостоке разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Полину Огородник. Девушка самовольно ушла из лечебного учреждения еще 26 декабря. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

На вид подростку 16-17 лет, рост 153 см., среднего телосложения, волосы темные до плеч. В день пропажи была одета в куртку-пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, черные лосины и сапоги черного цвета.

При себе у Полины может быть рюкзак темного цвета с белой надписью, а также разноцветная спортивная сумка. Родственники предполагают, что Полина все это время может находиться в Уссурийске.

Ориентировка на пропавшего подростка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Полины, просьба позвонить по телефонам:

8 (4232) 27 – 93 – 60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция;

8 914 721 22 32– волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU