Во Владивостоке ищут пропавшую без вести 16-летнюю Полину Огородник
Во Владивостоке разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Полину Огородник. Девушка самовольно ушла из лечебного учреждения еще 26 декабря. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.
На вид подростку 16-17 лет, рост 153 см., среднего телосложения, волосы темные до плеч. В день пропажи была одета в куртку-пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, черные лосины и сапоги черного цвета.
При себе у Полины может быть рюкзак темного цвета с белой надписью, а также разноцветная спортивная сумка. Родственники предполагают, что Полина все это время может находиться в Уссурийске.
Ориентировка на пропавшего подростка.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Полины, просьба позвонить по телефонам:
8 (4232) 27 – 93 – 60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция;
8 914 721 22 32– волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU