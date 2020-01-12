Виновник жуткой аварии, в которой пострадал 9-летний ребенок, сопротивлялся при задержании

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:32:04+03:00

Мужчина также отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что косвенно указывает на признаки опьянения

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado устроил массовое ДТП, в котором пострадал девятилетний ребенок. При задержании виновник оказал сопротивление полицейским, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что косвенно указывает на признаки опьянения.

Полицейскими установлено, что в ночь на 12 января в районе остановки общественного транспорта «Магнитогорская» водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу, протаранив три автомобиля. В ДТП пострадал девятилетний пассажир Mazda Demio. Медики диагностировали ему ушибы и ссадины и направили на амбулаторное лечение.

При оформлении ДТП виновник аварии оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теперь виновнику ДТП грозит административная ответственность по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования) и по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Все материалы по данному делу переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU