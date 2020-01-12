Снег и сильный ветер: какой будет погода во Владивостоке и Приморье на следующей неделе
Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке и Приморье в начале следующей недели.
По данным портала "Примпогода", в начале следующей недели значительных изменений в погоде Приморского края не ожидается.
В понедельник малоактивные фронтальные разделы, смещающиеся над Приморьем на фоне поля повышенного атмосферного давления вызовут в отдельных районах края небольшой снег.
В дальнейшем над Приморьем усилится отрог антициклона, из-за чего вероятность осадков будет нулевой. Температурный фон при этом существенно отличаться не будет.
В ночные часы воздух выхолодится до -19...-24 °С, в горных районах до -30...-35 °С, на побережье -9...-16 °С. Днем -3...-10 °С, на северо-востоке до -13...-17 °С. В середине недели также сохранится морозная без осадков погода. Во Владивостоке на следующей неделе осадков не предвидится. Сохранится сильный северный ветер. Минимальные температуры воздуха -13...-16 °С, максимальные -8...-12 °С.
ИСТОЧНИК KP.RU