2020-01-12T10:40:55+03:00
Общество

Снег и сильный ветер: какой будет погода во Владивостоке и Приморье на следующей неделе

По словам синоптиков, сильных изменений в погоде ждать не придется, тем не менее, небесная канцелярия преподнесет пару сюрпризов приморцам
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке и Приморье в начале следующей недели.

По данным портала "Примпогода", в начале следующей недели значительных изменений в погоде Приморского края не ожидается.

В понедельник малоактивные фронтальные разделы, смещающиеся над Приморьем на фоне поля повышенного атмосферного давления вызовут в отдельных районах края небольшой снег.

В дальнейшем над Приморьем усилится отрог антициклона, из-за чего вероятность осадков будет нулевой. Температурный фон при этом существенно отличаться не будет.

В ночные часы воздух выхолодится до -19...-24 °С, в горных районах до -30...-35 °С, на побережье -9...-16 °С. Днем -3...-10 °С, на северо-востоке до -13...-17 °С. В середине недели также сохранится морозная без осадков погода. Во Владивостоке на следующей неделе осадков не предвидится. Сохранится сильный северный ветер. Минимальные температуры воздуха -13...-16 °С, максимальные -8...-12 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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