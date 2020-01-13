Погода во Владивостоке на 13 января 2020 года: ветер и без осадков

13 Янв. 2020 2020-01-13T00:10:53+03:00

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Сегодня, 13 января, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. В крае ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха составит -4…-14 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков . Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Термометр покажет -8…-10 градусов, в утренние часы -13…-15 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха будет в пределах -7…-9 градусов, утром -25…-27 градусов. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Воздух выхолодит до -4…-6 градусов, утром температура составит -11…-13 градусов, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU