Разбито сердце: милая Полина в лосинах пропала во Владивостоке

13 Янв. 2020 2020-01-13T00:25:06+03:00

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Во Владивостоке третью неделю ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из лечебного учреждения и до сих пор не вернулась. Полина Огородник не выходит на связь с 26 декабря 2019 года.

Девушке на вид 16-17 лет. Рост Полины - 153 сантиметра, телосложение - среднее, волосы - темные до плеч. Пропавшая красотка была одета в пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, черные лосины и такого же цвета сапоги.

Как сообщает ПРОО «ПримПоиск», при себе у Полины может быть рюкзак темного цвета с белой надписью или (и) сумка спортивная разноцветная. Также девушка может находиться в Уссурийске.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Полины, просим позвонить по телефонам: 8 (4232) 27 – 93 – 60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция; 8 914 721 22 32– волонтеры. Или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU