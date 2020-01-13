2020-01-13T01:25:10+03:00
Общество

«Люди просто смотрели»: циничное видео с парнем, которому стало плохо на катке, обсуждают в Приморье

По словам очевидцев, скорую вызвал мужчина, пока остальные снимали на телефоны [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Молодой человек упал окало проката коньков. Фото: mark2_cheМолодой человек упал окало проката коньков. Фото: mark2_che
Изменить размер текста:

На катке в Уссурийске парню стало плохо - по словам очевидцев, он упал, а затем у него пошла рвота. Однако вместо того, чтобы позвать на помощь и вызвать скорую, некоторые прохожие просто смотрели и снимали видео. Одну из таких съемок резко критикуют в социальных сетях.

На кадрах в социальных сетях видно как парень сидит на снегу, а потом его забирают врачи. Видео пользователи осуждают, как и людей, которые ничем не помогли человеку и просто смотрели.

Посетителю катка стало плохо в Уссурийске.Видео: mark2_che! другой источник

Как пишут очевидцы в социальных сетях, молодой человек упал окало проката коньков. Некоторые считают, что парень был в состоянии опьянения, однако эта информация не подтверждается. Как отмечают в комментариях, через некоторое время нашелся неравнодушный прохожий, который вызвал человеку скорую.

- Хорошо, что хоть кто-то правильно среагировал и оказали помощь. Мало ли какая ситуация... Даже если и пьяный, он чей то сын и просто живой человек, - пишет prokopeva.elena66.

О состоянии парня не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агрессивная жительница Владивостока упала с высоты, напав с ножом на приятеля
В приморской колонии нашли осужденного с петлей на шее
«А когда-то машин было мало и пробок не было»: утренний Владивосток стоит в заторах
«Люди просто смотрели»: циничное видео с парнем, которому стало плохо на катке, обсуждают в Приморье
«Разбитое сердце»: милая Полина в лосинах пропала во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 13 января 2020 года: ветер и без осадков
Снег и сильный ветер: какой будет погода во Владивостоке и Приморье на следующей неделе
Виновник жуткой аварии, в которой пострадал 9-летний ребенок, сопротивлялся при задержании
Во Владивостоке ищут пропавшую без вести 16-летнюю Полину Огородник
Виновники "мусорного коллапса" во Владивостока заплатят более 5 миллионов рублей штрафов
Крупный южнокорейский лоукостер начнет летать во Владивосток
Погода во Владивостоке и Приморье на 12 января 2020 года: в крае возможен небольшой снег
«Избивали и заставляли заниматься проституцией»: в Находке троица вовлекала в свой «бизнес» несовершеннолетних
В Приморье две недели ищут 16-летнюю красавицу
Хотели проскочить: внедорожники Prado и MPV во Владивостоке показали, как не надо проезжать перекрестки
В одну воронку: 42 многоэтажки во Владивостоке оставались без отопления из-за двух порывов подряд
Хабаровчанин напал в Приморье на пенсионерку-инвалида
Автобусы 63 и 44Д во Владивостоке с понедельника меняют схему движения
Снег с улиц Владивостока начали убирать повторно
Синоптики обещают снег в субботу, 11 января, в Приморье
«Включаем режим улитки»: вечерний Владивосток сковали пробки
Гражданин-нарушитель с магазином гаджетов в рюкзаке и наркотиками гулял у колонии в Приморье
Подарок от столицы: первые московские трамваи пришли во Владивосток
Два автобусных маршрута во Владивостоке изменят схему движения со следующей недели
Гонки автобусов во Владивостоке закончились аварией и гневом в соцсетях
«Эскортница» с приморской сим-картой предложила кировчанину себя, потребовала предоплату и исчезла
Самый большой каток Владивостока стал бесплатным для детей и школьников