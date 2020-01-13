«Люди просто смотрели»: циничное видео с парнем, которому стало плохо на катке, обсуждают в Приморье

13 Янв. 2020 2020-01-13T01:25:10+03:00

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На катке в Уссурийске парню стало плохо - по словам очевидцев, он упал, а затем у него пошла рвота. Однако вместо того, чтобы позвать на помощь и вызвать скорую, некоторые прохожие просто смотрели и снимали видео. Одну из таких съемок резко критикуют в социальных сетях.

На кадрах в социальных сетях видно как парень сидит на снегу, а потом его забирают врачи. Видео пользователи осуждают, как и людей, которые ничем не помогли человеку и просто смотрели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754300" frameborder="0"></iframe> Посетителю катка стало плохо в Уссурийске.Видео: mark2_che! другой источник

Как пишут очевидцы в социальных сетях, молодой человек упал окало проката коньков. Некоторые считают, что парень был в состоянии опьянения, однако эта информация не подтверждается. Как отмечают в комментариях, через некоторое время нашелся неравнодушный прохожий, который вызвал человеку скорую.

- Хорошо, что хоть кто-то правильно среагировал и оказали помощь. Мало ли какая ситуация... Даже если и пьяный, он чей то сын и просто живой человек, - пишет prokopeva.elena66.

О состоянии парня не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU