«А когда-то машин было мало и пробок не было»: утренний Владивосток стоит в заторах

13 Янв. 2020 2020-01-13T01:41:02+03:00

Основные затора в Ленинском, Первомайском и Первореченском районах. Фото: Сервис 2gis

Дорожная ситуация оценивается в семь баллов

Изменить размер текста: A A

В дальневосточной столице традиционный утренний мини-транспортный коллапс. Сервис 2gis оценивает ситуацию на дорогах в семь баллов. Вполне вероятно, что обстановка может ухудшиться.

Основные затора в Ленинском, Первомайском и Первореченском районах. Стоят улицы Светланская, Алеутская, Гоголя, Суханова, Шилкинская, Аллилуева, Адмирала Кузнецова, Шепеткова, Луговая, Спортивная, Фадеева, Нейбута, Ватутина, Марины Расковой. Сильные пробки на Кипарисовой, Калинина, Нижнепортовой, Бестужева, Постышева, Русской.

Пробками скованы проспекты Океанский, Партизанский, Красного Знамени, Народный, сильный затор на 100-летия Владивостока. Традиционно стоят Золотой мост в сторону центра и Некрасовский путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU