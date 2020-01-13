Агрессивная жительница Владивостока упала с высоты, напав с ножом на приятеля

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:03:14+03:00

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Дружеские посиделки в одной из квартир Владивостока закончились ЧП. Разгоряченная из-за алкоголя гостья напала с ножом на хозяев квартиры, после чего попыталась скрыться с места происшествия через балкон. Дама навеселе не удержалась и упала с высоты, получив среди прочих травм перелом позвоночника. Задержать злоумышленницу и оказать своевременную помощь пострадавшим удалось благодаря бдительным соседям.

История развернулась в одном из домов приморской столицы на улице Бородинская. В полицию обратились жильцы многоэтажки, которые заподозрили неладное, услышав крики соседей. Очевидцы сообщили о возможном убийстве, заверив, что обитатели жилища перепачканы в крови. Бдительные горожане заблокировали дверь злополучной квартиры до приезда врачей и сотрудников внутренних органов.

Прибывшие по тревожному вызову полицейские выяснили, что в гости к пожилому хозяину жилища и его 31-летнемуу сына пришла жительница города в сопровождении с мужчиной. Вечеринка с алкоголем закончилась поножовщиной. Вспыльчивая дама порезала родственнику владельца жилья лицо и нанесла ранения тела. Желая избежать наказания, неадекватная гостья стала выбираться на улицу через балконы, однако сорвалась вниз. После падения на козырек подъезда женщина сломала позвоночник. Во всех подробностях случившегося теперь разбираются полицейские. По факту ножевых ранений и падения с высоты проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU