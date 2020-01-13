2020-01-13T07:51:37+03:00
Дом. Семья

В Приморье редкий даурский журавль не смог улететь зимовать из-за недовеса

Сейчас птица находится в закрытом вольере и поправляет свое здоровье
Кристина ГРИН
Поделиться:
Чтобы восстановить силы и набрать массу, журавлю обустроили свой вольер, в котором он находится до сих пор. Фото: @siberiantiger_center.Чтобы восстановить силы и набрать массу, журавлю обустроили свой вольер, в котором он находится до сих пор. Фото: @siberiantiger_center.
Изменить размер текста:

Истощенного даурского журавля доставили в Центр «Тигр» в середине декабря 2019 года. На птице не было никаких ран и переломов, но состояние здоровья оставляло желать лучшего. Специалисты взялись за нового пациента. Им удалось установить, что улететь зимовать птица не смогла из-за низкого веса. Чтобы восстановить силы и набрать массу, журавлю обустроили свой вольер, в котором он находится до сих пор.

После того, как птица придет в себя, она сможет улететь, чтобы воссоединиться с собратьями. Но это произойдет не раньше весны.

Как отмечают в Центре «Тигр», часть восточной популяции даурских журавлей в конце прошлого года мигрировала в район между Северной и Южной Кореей. Их там порядка двух тысяч особей. Еще 300 летят дальше и зимуют в районе японского острова Идзуми.

Есть еще 3000 птиц, которые долетают до течения реки Янцзы в Китае. Только вот наш журавль не смог мигрировать вместе с остальными.

Напомним, что численность даурских журавлей сократилась из-за хозяйственной деятельности человека и военных действий. Теперь их популяция достигла критической отметки. Во всем мире насчитывают не более 5300 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральной трассе Хабаровск – Владивосток произошло смертельное ДТП
Телефонные террористы сообщили о минировании в музеях и театрах Владивостока
Троица грешников: сеть подпольных казино прикрыли во Владивостоке
Лучший бомбардир "Луча" покинул команду из-за невыплаты зарплат и перебрался в Нижний Новгород
Кинологи с собаками продолжают проверку сообщений о минировании в учебных заведениях Владивостока
В Приморье редкий даурский журавль не смог улететь зимовать из-за недовеса
Автобусников Приморья ждут тотальные проверки
Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на зебре
Агрессивная жительница Владивостока упала с высоты, напав с ножом на приятеля
В приморской колонии нашли осужденного с петлей на шее
«А когда-то машин было мало и пробок не было»: утренний Владивосток стоит в заторах
«Люди просто смотрели»: циничное видео с парнем, которому стало плохо на катке, обсуждают в Приморье
«Разбитое сердце»: милая Полина в лосинах пропала во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 13 января 2020 года: ветер и без осадков
Снег и сильный ветер: какой будет погода во Владивостоке и Приморье на следующей неделе