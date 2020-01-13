В Приморье редкий даурский журавль не смог улететь зимовать из-за недовеса

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:51:37+03:00

Чтобы восстановить силы и набрать массу, журавлю обустроили свой вольер, в котором он находится до сих пор. Фото: @siberiantiger_center.

Сейчас птица находится в закрытом вольере и поправляет свое здоровье

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Истощенного даурского журавля доставили в Центр «Тигр» в середине декабря 2019 года. На птице не было никаких ран и переломов, но состояние здоровья оставляло желать лучшего. Специалисты взялись за нового пациента. Им удалось установить, что улететь зимовать птица не смогла из-за низкого веса. Чтобы восстановить силы и набрать массу, журавлю обустроили свой вольер, в котором он находится до сих пор.

После того, как птица придет в себя, она сможет улететь, чтобы воссоединиться с собратьями. Но это произойдет не раньше весны.

Как отмечают в Центре «Тигр», часть восточной популяции даурских журавлей в конце прошлого года мигрировала в район между Северной и Южной Кореей. Их там порядка двух тысяч особей. Еще 300 летят дальше и зимуют в районе японского острова Идзуми.

Есть еще 3000 птиц, которые долетают до течения реки Янцзы в Китае. Только вот наш журавль не смог мигрировать вместе с остальными.

Напомним, что численность даурских журавлей сократилась из-за хозяйственной деятельности человека и военных действий. Теперь их популяция достигла критической отметки. Во всем мире насчитывают не более 5300 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU