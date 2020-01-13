2020-01-13T08:38:51+03:00
Спорт

Лучший бомбардир "Луча" покинул команду из-за невыплаты зарплат и перебрался в Нижний Новгород

21-летний нападающий Саид Алиев подписал новый контракт на полтора года
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Саид Алиев (справа).Саид Алиев (справа).Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
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Саид Алиев покидает владивостокский "Луч". Лучший бомбардир нынешнего сезона подписал на полтора года контракт с ФК "Нижний Новгород".

21-летний нападающий Саид Алиев переходит в волжский клуб в качестве свободного агента. Добиться такого статуса ему удалось после рассмотрения его претензии к приморскому клубу из-за невыплаты зарплаты.

В текущем сезоне Саид Алиев добился статуса самого результативного бомбардира "Луча", забив 8 мячей и отдав 2 голевые передачи в 24 матчах.

Клуб «Нижний Новгород», в который перешел Алиев, на данный момент занимает 11-е место в первенстве ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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