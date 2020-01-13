Лучший бомбардир "Луча" покинул команду из-за невыплаты зарплат и перебрался в Нижний Новгород
Саид Алиев покидает владивостокский "Луч". Лучший бомбардир нынешнего сезона подписал на полтора года контракт с ФК "Нижний Новгород".
21-летний нападающий Саид Алиев переходит в волжский клуб в качестве свободного агента. Добиться такого статуса ему удалось после рассмотрения его претензии к приморскому клубу из-за невыплаты зарплаты.
В текущем сезоне Саид Алиев добился статуса самого результативного бомбардира "Луча", забив 8 мячей и отдав 2 голевые передачи в 24 матчах.
Клуб «Нижний Новгород», в который перешел Алиев, на данный момент занимает 11-е место в первенстве ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU