Троица грешников: сеть подпольных казино прикрыли во Владивостоке

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:57:49+03:00

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Незаконную азартную деятельность во Владивостоке пресекли специалисты следственного комитета совместно с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. Двое мужчин и женщина открыли подпольные казино в различных районах приморской столицы. Нарушая закон, заведения расположились вне игорной зоны.

Специалисты следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело в связи с организацией игорной деятельности во Владивостоке. По сообщению пресс-службы ведомства, двое мужчин и женщина открыли подпольные казино на улицах Верхнепотровая, Луговая, Новоивановская и на Партизанском проспекте. Незаконные заведения работали с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Двоих участников преступной группировки заключили под стражу, третья представительница криминальной ячейки находится под подпиской о невыезде. Сейчас специалисты устанавливают всех, кто может быть причастен к преступлению, а также выясняют, где еще проводится незаконная игорная деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU