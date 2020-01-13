«Минус» два: в мэрии Владивостока «обезглавились» пара управлений
Свои посты в конце 2019 года покинули руководители управлений градостроительства и архитектуры Владивостока, а также охраны окружающей среды и природопользования. Оба начальника уволились по собственному желанию. Сведения корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» подтвердили в администрации дальневосточной столицы.
Петр Карпов, и.о. начальника управления градостроительства, уволился по собственному желанию. Должность руководителя он занимал не больше года. Его место в администрации занял Константин Бакуров. До этого он был одним из заместителей начальника.
Кадровые перестановки не обошли стороной и управление архитектуры. С должности начальника уволился Антон Бибиков. Трудился на посту руководителя он с 2018 года. Теперь вместо него в администрации будет Алексей Синягин.
По информации источника «КП», причина увольнения обоих чиновников – более выгодное предложение.
ИСТОЧНИК KP.RU