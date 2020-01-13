2020-01-13T12:39:42+03:00
Общество

«Минус» два: в мэрии Владивостока «обезглавились» пара управлений

Информацию об увольнении двух руководителей подтвердили в администрации
Кристина ГРИН
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Оба чиновника покинули свои посты в конце 2019 года.Оба чиновника покинули свои посты в конце 2019 года.Фото: Администрация Владивостока
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Свои посты в конце 2019 года покинули руководители управлений градостроительства и архитектуры Владивостока, а также охраны окружающей среды и природопользования. Оба начальника уволились по собственному желанию. Сведения корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» подтвердили в администрации дальневосточной столицы.

Петр Карпов, и.о. начальника управления градостроительства, уволился по собственному желанию. Должность руководителя он занимал не больше года. Его место в администрации занял Константин Бакуров. До этого он был одним из заместителей начальника.

Кадровые перестановки не обошли стороной и управление архитектуры. С должности начальника уволился Антон Бибиков. Трудился на посту руководителя он с 2018 года. Теперь вместо него в администрации будет Алексей Синягин.

По информации источника «КП», причина увольнения обоих чиновников – более выгодное предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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